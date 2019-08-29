На Харківщині на журналістів «112 Україна» напали. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n126071-napad-na-jurnalistiv-u-harkivskiy-oblasti-policiya-povidomyla-zatrymanym-pro-pidozru.html

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Харківська поліція повідомила про підозру одному з нападників на знімальну групу «112 Україна».

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Зловмисника підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Про це 29 серпня повідомила прес-служба ГУ Національної поліції в Харківській області.

Ще двом затриманим інкримінують вчинення протиправних дій, передбачених ч. 3 ст. 171 та ч. 2 ст. 345−1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Слідчі встановили, що саме вищевказані особи вчиняли стосовно журналістів протиправні дії.

Всього правоохоронці допитали як свідків 48 осіб. До адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто 10 осіб.

Наразі здійснюється розслідування за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 1 ст. 186 (грабіж), ст. 293 (групове порушене громадського порядку), ч. 2 ст. 345−1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, працівники лісової охорони 28 серпня напали на журналістів каналу «112 Україна», які вели прямий ефір з місця незаконної вирубки лісу. На Харківщині вони фіксували незаконну вирубку, яку вимагав раніше припинити президент Володимир Зеленський.