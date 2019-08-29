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На Харьковщине на журналистов «112 Украина» напали. Фото: 112 Украина

Нападение на журналистов в Харьковской области: полиция сообщила задержанным о подозрении

29 авг 2019, 12:57
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Харьковская полиция сообщила о подозрении одному из нападавших на съемочную группу «112 Украина».

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Злоумышленника подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Еще двум задержанным инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч. 3 ст. 171 и ч. 2 ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Следователи установили, что именно вышеуказанные лица совершали противоправные действия в отношении журналистов.

Всего правоохранители допросили в качестве свидетелей 48 человек. К административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях привлечено 10 человек.

Сейчас осуществляется расследование по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (грабеж), ст. 293 (групповое нарушенное общественного порядка), ч. 2 ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, работники лесной охраны 28 августа напали на журналистов канала «112 Украина», которые вели прямой эфир с места незаконной вырубки леса. На Харьковщине они фиксировали незаконную вырубку, которую требовал раньше прекратить президент Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


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