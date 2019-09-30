Олексій Гончарук, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n127474-goncharuk-kojna-tretya-gryvnya-ytyme-na-pogashennya-borgiv.html

Ракурс

Кожна третя гривня впродовж наступних кількох років йтиме на погашення боргів України.

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Про це під час сьогоднішнього брифінгу з приводу нещодавнього ухвалення Програми дій уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, через рекордні борги в наступні кілька років Україну чекатимуть «дуже непрості часи».

Прем'єр наголошує, що для того, щоб нормально розвиватися та поступово покращувати життя населення, українській економіці потрібно зростати на рівні 5−7% на рік.

Якщо ми будемо розвиватися повільніше, це буде зробити вкрай важко, — зазначив Гончарук.

Прем'єр заявив, що уряд робитиме все для поступового зменшення боргів України, щоб за них менше доводилося платити.

Нагадаємо, Гончарук під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що текст нової угоди між Україною та Міжнародним валютним фондом можуть узгодити вже у жовтні. За його словами, наразі формально ще діє стара угода, здійснюються переговори щодо нової трирічної програми співпраці.