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Ракурс
Угода Києва з МВФ: текст меморандуму можуть узгодити у жовтні, фото — "День"

Текст угоди з МВФ можуть узгодити у жовтні — Гончарук

30 вер 2019, 13:02
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Текст угоди уряду України із Міжнародним валютним фондом (МВФ) можуть узгодити вже у жовтні.

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Про такий варіант розвитку подій щодо співпраці Кабміну та МВФ 30 вересня повідомив на брифінгу у Києві прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, паніки або «зради» у відносинах фонду та Києва немає, триває планова робота, а саме вивчення ситуації і підготовка тексту нового меморандуму про співпрацю.

Тривають переговори, фахівці МВФ приїжджали до нас, провели за два тижні десятки зустрічей. Ми чули від них позитивну інформацію. Тепер ми поїдемо у найближчі тижні до фонду і, імовірно, узгодимо текст меморандуму, — повідомив прем'єр-міністр.

Гончарук пояснив, що наразі між Києвом та МВФ формально діє стара угода, а реально проводяться переговори про нову трирічну програму співпраці. Україна прагне у грудні підписати новий меморандум щодо нової великої програми фінансування.

Всі ці історії-зради… Раджу поглянути на історію взаємин України з МВФ. Нічого неочікуваного не відбувається. Ми спокійні, знаємо, що треба робити і перебуваємо в конструктивних переговорах із цією організацією, — заявив Гончарук.

«Ракурс» повідомляв, що, за інформацією ЗМІ, під час роботи місії МВФ в Україні не вдалося досягти домовленості за новою програмою кредитування України з боку МВФ. Причини цього полягають в ситуації навколо «ПриватБанку», державного бюджету і можливої зміни керівництва НБУ.

Згодом в уряді заявили, що про зрив переговорів не йдеться, порядком денним можливої підтримки з боку МВФ може стати нова програма дій уряду.

Джерело: Ракурс


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