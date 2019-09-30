Соглашение Киева с МВФ: текст меморандума могут согласовать в октябре, фото - "День"

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Ракурс

Текст соглашения правительства Украины с Международным валютным фондом (МВФ) могут согласовать уже в октябре.

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О таком варианте развития событий относительно сотрудничества Кабмина и МВФ 30 сентября сообщил на брифинге в Киеве премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, паники или «измены» в отношениях фонда и Киева нет, продолжается плановая работа, а именно изучение ситуации и подготовка текста нового меморандума о сотрудничестве.

Продолжаются переговоры, специалисты МВФ приезжали к нам, провели за две недели десятки встреч. Мы слышали от них положительную информацию. Теперь мы поедем в ближайшие недели в фонд и, вероятно, согласуем текст меморандума, — сообщил премьер-министр.

Гончарук пояснил, что в настоящее время между Киевом и МВФ формально действует старое соглашение, а реально ведутся переговоры о новой трехлетней программе сотрудничества. Украина стремится в декабре подписать новый меморандум относительно новой большой программы финансирования.

Все эти истории-измены… Советую посмотреть на историю взаимоотношений Украины с МВФ. Ничего неожиданного не происходит. Мы спокойны, знаем, что надо делать и находимся в конструктивных переговорах с этой организацией, — заявил Гончарук.

«Ракурс» сообщал, что, по информации СМИ, во время работы миссии МВФ в Украине не удалось достичь договоренности относительно новой программы кредитования Украины со стороны МВФ. Причины этого заключаются в ситуации вокруг «ПриватБанка», государственного бюджета и возможного изменения руководства НБУ.

Впоследствии в правительстве заявили, что о срыве переговоров речь не идет, повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать новая программа действий правительства.