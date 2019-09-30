В поддержку Украины: Грузия и страны Балтии отказались заседать в ПАСЕ. Фото: day.kyiv.ua

https://racurs.ua/n127470-v-podderjku-ukrainy-gruziya-i-strany-baltii-otkazalis-zasedat-v-pase.html

Ракурс

Сессия ПАСЕ, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября, состоится без участия представителей Грузии, Эстонии, Литвы и Латвии, которые приняли такое решение в поддержку Украины.

Loading...

Делегации балтийских стран и Грузии таким образом решили продемонстрировать свое отношение к возвращению в ПАСЕ российской делегации. О демарше делегаций, поддержавших Украину, стало известно сегодня, в день открытия осенней сессии ПАСЕ. Об этом в своем Facebook сообщил один из участников украинской делегации Алексей Гончаренко.

По его словам, с представителями стран Балтии и Грузии в Страсбурге были проведены неофициальные консультации. Первые решения уже есть, они касаются поведения присутствующих на сессии делегаций других стран, а также планов — бойкотировать мероприятия ПАСЕ.

Гончаренко также раскрыл ближайшие планы украинской делегации, в числе которых встреча с французским госсекретарем Амели где Моншален и последующие консультации, а также бойкот мероприятий по празднованию 70-летия Совета Европы.

Ранее «Ракурс» писал о том, что Украина отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения туда российской делегации в конце июня этого года. Украинское лобби в ПАСЕ пыталось сохранить механизм применения санкций против членов организации, которые нарушают международное право и пренебрегают своими обязательствами.

Отбросив предложения Украины и ее союзников, Россию поддержали представители Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Норвегии, Австрии, Нидерландов, Чехии, Словакии, Турции, Исландии, Кипра, Азербайджана, Армении и Молдовы.

Не поддержали возвращение России в ПАСЕ Украина, Грузия, Швеция, Великобритания, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Россия находилась под санкциями ПАСЕ с апреля 2014 года, когда аннексировала украинский Крым и вторглась на Донбасс. Россиян тогда лишили права голоса в организации, в ответ РФ прекратила платить финансовые взносы в Совет Европы.