В Киев приедут члены президентского комитета ПАСЕ. Фото: DW

https://racurs.ua/n127466-v-kiev-priedut-chleny-prezidentskogo-komiteta-pase.html

Ракурс

Парламентская ассамблея Совета Европы направит в Киев членов своего президентского комитета. Их визит ожидается в ближайшее время, в рамках которого будет проведен ряд консультаций с украинской стороной.

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О визите представителей ПАСЕ в Украину сообщил сегодня в Facebook один из членов украинской делегации Алексей Гончаренко. Детали запланированных переговоров он не уточнил.

Гончаренко добавил, что осенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге пройдет без официального участия украинских дипломатов, хотя некоторые из них посетят мероприятие неофициально.

Сессия ПАСЕ в Страсбурге стартовала сегодня, 30 сентября, и завершится 4 октября. Глава украинской делегации Анастасия Ясько ранее заявила, что дипломаты из Украины, которые все же посетят мероприятие, намерены напомнить французскому президенту Эммануэлю Макрону, который 1 октября выступит с речью на сессии ПАСЕ, о европейских ценностях, когда-то преобладавших во Франции. Киев уже направил ему письмо, чтобы договориться о встрече.

Как известно, именно при поддержке Франции ПАСЕ приняла решение о возвращении делегации РФ в эту организацию без каких-либо ограничений и выполнения ранее выдвинутых требований.

Ранее «Ракурс» писал об отказе украинской делегации принимать участие в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения туда россиян.