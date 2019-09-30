Возвращение России в ПАСЕ: Киев хочет напомнить Макрона о европейских ценностях, фото — Украинский репортер

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Новый глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько рассказала о тактике Киева во время осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Одним из ключевых пунктов пребывания делегации Украины будет встреча с французским президентом Эммануэлем Макроном. Ясько считает, что ему следует напомнить о европейских ценностях, которые когда-то преобладали во Франции.

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Напомню ему, что во Франции когда-то преобладали другие ценности — свобода, равенство и братство. Но в Европе не было двойных стандартов. Мы должны все время об этом напоминать, — рассказала Ясько в интервью «Левому берегу».

Новый глава украинской делегации в ПАСЕ считает, что отсутствие Украины на осенней сессии демонстрирует позицию относительно возвращения в эту структур россиян. Ясько назвала отказ ехать в Страсбург демаршем Киева.

Нужно перед французской стороной и всеми теми, кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ, заявить: надо что-то менять или мы продолжим саботировать работу ассамблеи. Необходимо сказать, что сейчас роль и престиж этой организации падают, — заявила Ясько.

Она также заверила, что российское лобби во Франции очень сильное и многие европейские страны поддерживают Россию, выступая за открытый диалог с РФ.

Киев уже направил Макрону письмо, чтобы договориться о встрече. К нему присоединились делегации нескольких других стран. Президент Франции 1 октября выступит на сессии ПАСЕ и ответит на вопросы депутатов.

Именно при поддержке Франции летом ПАСЕ приняла решение о возвращении РФ в эту организацию без ограничений и условий. После этого представители Украины и еще шести национальных делегаций в знак протеста объявили о демарш. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.

В сентябре Киев заявил, что проигнорирует осеннюю сессию ПАСЕ.