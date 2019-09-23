Украинской делегации не будет на ближайшей сессии ПАСЕ, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127190-delegaciya-verhovnoy-rady-oficialno-otkazalas-ot-uchastiya-v-sessii-pase.html

Ракурс

Делегация Верховной Рады официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет в период с 30 сентября по 4 октября.

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Соответствующее заявление опубликовано на сайте парламента, а также на странице главы украинской делегации народного депутата из «Слуги народа» Елизаветы Ясько в социальной сети Фейсбук.

По словам Ясько, было решено не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ. Так Украина реагирует на возвращение российской делегации в сессионный зал ПАСЕ, которое состоялось этим летом без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на проводимую Россией агрессию против Украины.

Также Украина не будет участвовать в торжествах по случаю 70-летия Совета Европы.

В заявлении украинской делегации отмечается, что с начала российской агрессии ПАСЕ приняла более 10 резолюций в которых осуждались действия РФ в отношении Украины. В частности, резолюцией № 1990 от 10 апреля 2014 года права российской делегации были ограничены и сообщалось о возможности аннулирования его полномочий, если Россия не прекратит аннексию Крыма.

Подчеркивается, что отмеченные ПАСЕ нарушения международного права стали основанием для ряда судебных и арбитражных процессов относительно России в международных судах.

Также в заявлении отмечается, что в течение времени проведения этой части сессии украинская делегация будет проводить консультации с партнерами с целью поиска решений, которые позволили бы «вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе».

Кроме того, украинская делегация обращается к Франции, которая сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы, с предложением инициировать консультации с участием президента этой страны Эммануэля Макрона и всех заинтересованных сторон для обсуждения институциональной и морального кризиса, который сложился в связи с отказом Комитета министров и ассамблеи Совета Европы настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов этой организации.

Напомним, член делегации Верховной Рады народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко несколько дней назад сообщал, что представители предыдущей украинской делегации в ПАСЕ, которые вошли в ее новый состав, планируют посетить следующую сессию ПАСЕ.