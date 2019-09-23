Української делегації не буде на найближчій сесії ПАРЄ, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127190-delegaciya-verhovnoyi-rady-oficiyno-vidmovylasya-vid-uchasti-v-sesiyi-parie.html

Ракурс

Делегація Верховної Ради офіційно відмовилася від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), котра відбуватиметься в період з 30 вересня по 4 жовтня.

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Відповідна заява опублікована на сайті парламенту, а також на сторінці голови української делегації народного депутата із «Слуги народу» Єлизавети Ясько у соціальній мережі Фейсбук.

За словами Ясько, було вирішено не подавати повноваження нової української делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ. В такий спосіб Україна реагує на повернення російської делегації до сесійної зали ПАРЄ, котре відбулося цього літа без виконання вимог резолюцій асамблеї, схвалених у відповідь на здійснювану Росією агресію проти України.

Також Україна не братиме участі в урочистостях з нагоди 70-річчя Ради Європи.

У заяві української делегації наголошується, що з початку російської агресії ПАРЄ ухвалила понад 10 резолюцій у котрих засуджувалися дії РФ щодо України. Зокрема, резолюцією № 1990 від 10 квітня 2014 року права російської делегації були обмежені й повідомлялося про можливість ануляції її повноважень, якщо Росія не припинить анексію Криму.

Наголошується, що відзначені ПАРЄ порушення міжнародного права стали підставою для низки судових та арбітражних процесів щодо Росії в міжнародних судах.

Також у заяві зазначається, що протягом часу проведення цієї частини сесії українська делегація буде проводити консультації з партнерами з метою пошуку рішень, котрі дозволили б «повернути ПАРЄ її репутацію важливого взірця демократії, верховенства права і захисту прав людини та свобод в Європі».

Крім того, українська делегація звертається до Франції, котра зараз головує в Комітеті міністрів Ради Європи, з пропозицією ініціювати консультації за участі президента цієї країни Еммануеля Макрона та усіх зацікавлених сторін для обговорення інституційної та моральної кризи, котра склалася у зв’язку з відмовою Комітету міністрів та асамблеї Ради Європи наполягати на дотриманні Росією принципів та стандартів цієї організації.

Нагадаємо, член делегації Верховної Ради народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко кілька днів тому повідомляв, що представники попередньої української делегації в ПАРЄ, котрі увійшли до її нового складу, планують відвідати наступну сесію ПАРЄ.