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Олексію Бельку 20 вересня обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, фото: «Главком»

Адвокат мінера мосту Метро подасть апеляцію на рішення суду

23 вер 2019, 19:24
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Захист Олексія Белька, колишнього учасника Антитерористичної операції, котрий 18 вересня цього року погрожував підірвати київський міст Метро, завтра планує подати апеляцію на рішення Дніпровського районного суду Києва, котрий обрав йому запобіжний захід.

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Про це повідомляє агентство УНН з посиланням на адвоката Белька Сергія Поліщука.

Ще не встигли, — зазначив Поліщук.

За його словами, скоріше за все, відповідна апеляційна скарга захистом Белька буде подана 24 вересня.

Також він прокоментував можливість внесення застави за Белька.

Мені не відомо, але думаю, що не будуть, — повідомив адвокат.

Бельку 20 вересня був обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою протягом 60 діб у Київському СІЗО з можливістю внесення застави на суму 288 тис. 150 грн.

Нагадаємо, 42-річний Белько минулої середи виїхав на столичний міст Метро на легковому автомобілі й погрожував, що його підірве. Також він здійснив кілька пострілів. Згодом Белька затримали правоохоронці. При ньому вибухівки не виявили.


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