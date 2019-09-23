Адвокат минера моста Метро подаст апелляцию на решение суда

АлексеюБелько 20 сентября избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n127189-advokat-minera-mosta-metro-podast-apellyaciu-na-reshenie-suda.html

Ракурс

Защита Алексея Белько, бывшего участника Антитеррористической операции, который 18 сентября этого года угрожалвзорвать киевский мост Метро, ​​завтра планирует подать апелляцию на решение Днепровского районного суда Киева, который избрал ему меру пресечения.

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Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на адвоката Белько Сергея Полищука.

Еще не успели, — отметил Полищук.

По его словам, скорее всего, соответствующая апелляционная жалоба защиты Белько будет подана 24 сентября.

Также он прокомментировал возможность внесения залога за Белько.

Мне не известно, но думаю, что не будут, — сообщил адвокат.

Белько 20 сентября была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток в Киевском СИЗО с возможностью внесения залога в размере 288 тыс. 150 грн.

Напомним, 42-летний Белько в минувшую среду выехал на столичный мост Метро на легковом автомобиле и угрожал, что его подорвет. Также он совершил несколько выстрелов. Впоследствии Белькозадержали правоохранители. При нем взрывчатки не обнаружили.