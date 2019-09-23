Індекс маси тіла – недосконалий показник для оцінювання ризику виникнення серцево-судинних захворювань

https://racurs.ua/ua/n127188-ryzyk-sercevo-sudynnyh-zahvoruvan-u-diabetykiv-ne-mojna-ocinyty-za-indeksom-masy-tila-ucheni.html

Ракурс

У людей з діабетом саме індекс жирової маси, а не більш «розкручений» показник — індекс маси тіла (ІМТ), пов’язаний із більш високим ризиком виникнення серцево-судинних проблем.

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Про це повідомляє видання EurekAlert з посилання на результати дослідження, опублікованого в Журналі Канадської медичної асоціації (CMAJ).

ІМТ — це величина, яка дозволяє оцінити ступінь відповідності маси людини та її зросту, й у такий спосіб непрямо оцінити, чи є маса недостатньою, нормальною або надмірною.

Серцеві захворювання є однією з основних причин смертності в усьому світі, а ожиріння — одним з основних факторів ризику. Проте нещодавно було доведено, що ІМТ є недосконалим показником, оскільки в ньому не здійснюється розрізнення між м’язовою масою і масою жирових тканин.

«Суха» маса тіла (головним чином — скелетні м’язи) відіграє захисну роль, тоді як жирова маса згубна, наголошують учені.

Однак люди з однаковим ІМТ можуть мати різні статури тіла. Тож, коли вивчаються питання, пов’язані з ожирінням, надзвичайно важливі відповідні метрики, які точно описують ожиріння, наголошують учені.

Дослідники проаналізували дані по понад 10 тис. дорослих людей, котрі брали участь у ACCORD — рандомізованому контрольованому дослідженні діабету і серцево-судинних захворювань в Сполучених Штатах.

Середній вік учасників цього дослідження був майже 63 роки, і 62% з них становили чоловіки. Учені виявили, що люди з діабетом II типу і більш високою жировою масою схильні до підвищеного ризику розвитку серйозних серцево-судинних явищ в порівнянні з людьми з більш низькою жировою масою.

Ми виявили, що захисна дія «сухої» маси тіла спостерігалося в учасників з сухим індексом маси тіла менше 16,7 кг/кв. м, — зазначають дослідники. — Підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань у хворих на цукровий діабет II типу з більш низьким ІМТ може бути пов’язаний з несприятливим впливом нижчої сухої маси тіла, який переважає позитивний ефект нижчою жирової маси.

Нагадаємо, кілька років тому учені встановили, що діабет II типу погіршує роботу мозку.