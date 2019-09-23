Индекс массы тела – несовершенный показатель для оценки риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

https://racurs.ua/n127188-risk-serdechno-sosudistyh-zabolevaniy-u-diabetikov-nelzya-ocenit-po-indeksu-massy-tela-uchenye.html

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У людей с диабетом именно индекс жировой массы, а не более «раскрученный» показатель — индекс массы тела (ИМТ), связан с более высоким риском возникновения сердечно-сосудистых проблем.

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Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале Канадской медицинской ассоциации (CMAJ).

ИМТ — это величина, которая позволяет оценить степень соответствия массы человека и его роста, и таким образом косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

Сердечные заболевания являются одной из основных причин смертности во всем мире, а ожирение — одним из основных факторов риска. Однако недавно было доказано, что ИМТ является несовершенным показателем, поскольку в нем не проводится различие между мышечной массой и массой жировых такней.

«Сухая» масса тела (главным образом — скелетные мышцы) играет защитную роль, тогда как жировая масса губительна, отмечают ученые.

Однако люди с одинаковым ИМТ могут иметь различные телосложения тела. Поэтому, когда изучаются вопросы, связанные с ожирением, чрезвычайно важны соответствующие метрики, которые точно описывают ожирение, подчеркивают ученые.

Исследователи проанализировали данные по более 10 тыс. взрослых людей, которые принимали участие в ACCORD — рандомизированном контролируемом исследовании диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в Соединенных Штатах.

Средний возраст участников этого исследования был почти 63 года, и 62% из них составляли мужчины. Ученые обнаружили, что люди с диабетом II типа и более высокой жировой массой подвержены повышенному риску развития серьезных сердечно-сосудистых явлений по сравнению с людьми с более низкой жировой массой.

Мы обнаружили, что защитное действие «сухой» массы тела наблюдалось у участников с сухим индексом массы тела менее 16,7 кг/кв. м, — отмечают исследователи. — Повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом II типа с более низким ИМТ может быть связан с неблагоприятным воздействием меньшей сухой массы тела, которое перевешивает положительный эффект меньшей жировой массы.

Напомним, несколько лет назад ученые установили, что диабет II типа ухудшает работу мозга.