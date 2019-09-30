Инцидент произошел возле Майдана Независимости, фото: teteria sonnna

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Ракурс

В Киеве ночью неизвестный мужчина грозился прыгнуть с крыши здания, расположенного вблизи Майдана Независимости по адресу улица Крещатик, 7/11.

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В конце концов, его удалось уговорить спуститься вместе с комбатом 1 батальона полка № 1 патрульной полиции Киева Алексеем Олениным, который в течение пяти часов вел с ним переговоры на крыше этого здания, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что Оленин — first responder (лицо со специализированной подготовкой, которое среди первых приезжает и оказывает помощь на месте чрезвычайных ситуаций).

По информации издания «Киев Оперативный», одним из требований мужчины, который пытался совершить самоубийство, было «закрыть рот» компании, которая пела песни на Майдане Незалежности. Также среди его предварительных требований были «две пожарные машины, журналисты и рупор».

Напомним, в прошлом году попытку самоубийства совершил 33-летний сотрудник департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Он выстрелил себе в голову из пистолета Макарова.