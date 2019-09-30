Дональд Трамп, фото: The White House

https://racurs.ua/n127459-tramp-hochet-vstretitsya-s-informatorom-kotoryy-podal-jalobu-posle-ego-razgovora-s-zelenskim.html

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Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с информатором, который подал на него жалобу после резонансного телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом Трамп заявил в своем Твиттере.

Как и любой американец, я заслуживаю того, чтобы встретиться со своим обвинителем, особенно если этот обвинитель, так называемый «информатор», передал идеальный разговор с зарубежным лидером абсолютно неточно и в мошеннический способ, — подчеркнул Трамп.

Трамп также хочет встретиться с лицом, передавшим информатору «в значительной мере ложную» информацию.

Этот человек шпионил за президентом США? — спрашивает Трамп и добавляет, что это будет иметь «большие последствия».

Кроме того, Трамп вспомнил конгрессмена-демократа Адама Шиффа, главу Комитета по разведке Палаты представителей. По словам Трампа, Шифф записал и потом зачитал «ужасные вещи», заявив, что они якобы были сказаны президентом США.

Я хочу, чтобы Шиффа допросили на самом высоком уровне за мошенничество и государственную измену, — подчеркнул президент США.

Ранее американские СМИ распространили информацию, что информатор якобы находится под федеральной защитой. Однако один из его адвокатов в интервью изданию The Hill заявил, что СМИ «полностью неправильно» объяснили содержание письма, отправленного адвокатской конторой, которая защищает информатора, в Комитет по разведке Конгресса США.

В этом письме адвокаты отмечали, что они опасаются за личную безопасность своего клиента и «всех других лиц, связанных с этим делом».

Напомним, по информации издания The New York Times, Трамп и его личный адвокат Руди Джулиани пытались найти доказательства якобы совершенного Украины вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.