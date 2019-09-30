Дональд Трамп, фото: The White House

https://racurs.ua/ua/n127459-tramp-hoche-zustritysya-z-informatorom-yakyy-podav-skargu-pislya-yogo-rozmovy-iz-zelenskym.html

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Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з інформатором, котрий подав на нього скаргу після резонансної телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це Трамп заявив у своєму Твіттері.

Як і будь-який американець, я заслуговую на те, щоб зустрітися зі своїм обвинувачувачем, особливо якщо цей обвинувачувач, так званий «інформатор», передав ідеальну розмову із закордонним лідером абсолютно неточно та в шахрайський спосіб, — наголосив Трамп.

Трамп також хоче зустрітися з особою, котра передала інформаторові «значною мірою неправдиву» інформацію.

Ця людина шпигувала за президентом США? — запитує Трамп і додає, що це матиме «великі наслідки».

Крім того, Трамп згадав конгресмена-демократа Адама Шиффа, очільника Комітету з розвідки Палати представників. За словами Трампа, Шифф записав і потім зачитав «жахливі речі», заявивши, що вони нібито були сказані президентом США.

Я хочу, щоб Шиффа допитали на найвищому рівні за шахрайство і державну зраду, — наголосив президент США.

Раніше американські ЗМІ розповсюдили інформацію, що інформатор нібито перебуває під федеральним захистом. Однак один із його адвокатів в інтерв’ю виданню The Hill зазначив, що ЗМІ «повністю неправильно» розтлумачили зміст листа, надісланий адвокатською конторою, котра захищає інформатора, до Комітету з розвідки Конгресу США.

У цьому листі адвокати зазначали, що вони побоюються за особисту безпеку свого клієнта та «всіх інших осіб, пов’язаних із цією справою».

Нагадаємо, за інформацією видання The New York Times, Трамп та його особистий адвокат Руді Джуліані намагалися знайти докази нібито здійсненого Україною втручання у президентські вибори в США у 2016 році.