Президент України Володимир Зеленський і Трамп. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n127437-zelenskyy-pid-chas-skandalnoyi-rozmovy-z-trampom-obrazyv-uryad-frn-spiegel.html

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Володимир Зеленський, президент України, під час телефонної розмови з главою США Дональдом Трампом образив уряд Федеративної Республіки Німеччина.

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Це український лідер зробив, оскільки погодився з Трампом щодо того, що канцлер Німеччини Ангела Меркель робить мало для України. Під час бесіди з американським колегою Зеленський жодним словом не оцінив дипломатичні зусилля Меркель. Про це йдеться у статті німецького часопису Spiegel, 29 вересня передає «Еспресо».

За словами лідера соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольфа Мютценіха, саме Меркель та екс-глава німецького МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр зробили все для того, щоб Донбас не перетворився на осередок військового конфлікту.

У матеріалі часопису йдеться про те, що український посол в Берліні Андрій Мельник наразі намагається «склеїти уламки». Попри заяву, що Зеленський цінує «величезну особисту участь канцлера ФРН», німецький уряд, незважаючи на невдоволення Зеленським, покладає провину на Білий дім.

Глава зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген заявив, що розмова американського й українського президентів свідчить про те, що Трамп використовує свою владу «в своїх особистих інтересах, в інтересах своєї передвиборчої боротьби, а також проти Німеччини і Європи».

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський зробив під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заяву про канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангелу Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона. Президент України заявив, що лідери цих країн недостатньо допомагають для України в боротьбі з агресією Росії й повинні робити більше. Зеленський поскаржився, що проти Москви не вводяться додаткові санкції та засоби впливу.