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Президент Украины Владимир Зеленский и Трамп. Фото: president.gov.ua

Зеленский во время скандального разговора с Трампом оскорбил правительство ФРГ — Spiegel

29 сен 2019, 10:51
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Владимир Зеленский, президент Украины, во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом оскорбил правительство Федеративной Республики Германия.

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Это украинский лидер сделал, поскольку согласился с Трампом по поводу того, что канцлер Германии Ангела Меркель делает мало для Украины. Во время разговора с американским коллегой Зеленский ни словом не оценил дипломатические усилия Меркель. Об этом говорится в статье немецкого журнала Spiegel, 29 сентября передает «Еспресо».

По словам лидера социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольфа Мютцениха, именно Меркель и экс-глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер сделали все для того, чтобы Донбасс не превратился в очаг военного конфликта.

В материале издания говорится о том, что украинский посол в Берлине Андрей Мельник сейчас пытается «склеить осколки». Несмотря на заявление, что Зеленский ценит «огромное личное участие канцлера ФРГ», немецкое правительство, несмотря на недовольство Зеленским, возлагает вину на Белый дом.

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген заявил, что разговор американского и украинского президентов свидетельствует о том, что Трамп использует свою власть «в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы».

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сделал во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявление касательно канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Президент Украины заявил, что лидеры этих стран недостаточно помогают для Украины в борьбе с агрессией России и должны делать больше. Зеленский пожаловался, что против Москвы не вводятся дополнительные санкции и средства воздействия.


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