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Бозони Хіггса могли призвести до зникнення антиматерії на початку існування Всесвіту

Бозон Хіггса міг «викрасти» антиматерію з нашого Всесвіту — учені

30 вер 2019, 08:46
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Елементарні частинки — бозони Хіггса, можуть бути відповідальним за таємниче зникнення майже всієї антиматерії, коли наш Всесвіт був ще дуже молодим.

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Такого висновку дійшла група американських учених, намагаючись знайти пояснення цього загадкового явища, повідомляє видання Space.com.

Майже під час кожної взаємодії між субатомними частинками рівномірно виробляються антиматерія (ідентична нормальній речовині, але з протилежним зарядом) і нормальна речовина.

Однак, коли вчені досліджують Всесвіт, вони майже не спостерігають у ньому антиматерії.

За оцінками фізиків, на кожну частинку антиматерії у космосі припадає близько мільярда частинок нормальної речовини.

Наразі ніхто ще не зміг надати цілісного, послідовного пояснення такому домінуванню звичайної матерії над антиматерією, однак природа залишила кілька підказок, котрі можуть допомогти знайти рішення цієї проблеми.

Так, жодних свідчень про велику кількість антиматерії не виявлено у так званому космічному мікрохвильовому фоні (реліктовому випромінюванні) — теплі, що залишилося від Великого вибуху, який стався в момент народження Всесвіту.

Карта реліктового випромінювання, створена за допомогою спостережень космічного апарату WMAP, фото: NASA

Це свідчить про те, що зникнення антиматерії сталося в дуже ранньому Всесвіті, котрий був досить божевільним місцем, зі складними, погано зрозумілими фізикам законами поведінки.

Згідно із запропонованою ученими теорією, бозони Хіггса на самому початку існування Всесвіту могли створювати дисбаланс у певних взаємодіях між основними частинками, що призвело до сучасної асиметрії між речовиною та антиматерією. Вони могли створювати потік нормальної речовини, котра стикалася з антиречовиною. В результаті цього обидва типи речовини взаємознищувалися та зникали.

Таким чином, велика частина цього потоку матерії могла знищити більшість антиречовини та приховати сліди її існування у реліктовому випромінюванні. У цьому сценарії залишилося б достатньо нормальної матерії, щоб привести до сьогоднішнього Всесвіту, який ми знаємо.

ЗD-моделювання виявлення бозона Хіггса внаслідок зіткнення протонів у 2012 році, фото: CERN

Щоб це стало можливим, учені пропонують додати до однієї відомої сучасній науці частинки Хіггса масою 125,09 ГеВ (гігаелектронвольт), відкритої в 2012 році, двох новачків, кожен з яких має масу близько 1000 ГеВ.

Це число є суто довільним, але було спеціально вибране для того, щоб ці гіпотетичні елементарні частинки потенційно можна було виявити під час майбутніх дослідів із зіткнення елементарних частинок, адже немає сенсу прогнозувати існування частинки, яка ніколи не може бути виявлена.

Згідно із запропонованою теорією, ці два нові бозони розпадалися на потік частинок, котрі мали злегка різну швидкість і дещо відрізнялися «вподобаннями» щодо матерії перед антиречовиною. Ці відмінності накопичувалися з плином часу, і коли починали працювати сучасні закони фізики, вже існувала досить велика розбіжність між кількістю частинок матерії і антиматерії у Всесвіті.

Нагадаємо, нещодавно учені «зменшили» масу однієї з елементарних частинок — нейтрино.


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