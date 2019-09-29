Глава США Дональд Трамп. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n127441-tramp-shukav-dokazy-vtruchannya-ukrayiny-u-vybory-v-ssha-the-new-york-times.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, та його особистий адвокат Руді Джуліані намагалися шукати докази втручання України у вибори в США у 2016 році.

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Президент був схильний шукати докази того, що втручання пов’язане з Україною та ворожими до нього нього силами. Трамп навіть зациклився на теорії змови і вважав, що електронні листи з пошти Гілларі Клінтон зникли не випадково. Про це йдеться у статті The New York Times, 29 вересня повідомляє «Європейська правда».

Трампа цікавила діяльність Байденів в Україні та оприлюднення під час кампанії 2016 року компрометуючих матеріалів про очільника передвиборної кампанії Трампа Пола Манафорта. Видання пише, що Джуліані намагався звинуватити Байдена у неправомірній діяльності, тоді як він та його колеги, які працювали з ним в Україні, переслідували власні особисті інтереси.

Нагадаємо, днями особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв надати докази нібито незаконного втручання України у вибори американського президента в 2016 році.

Раніше повідомлялося, що у квітні глава Трамп заявив, що американський генпрокурор Білл Барр досліджує інформацію про зв’язки між Україною та його опонентом на президентських виборах Хілларі Клінтон. Йшлося про оприлюднення у березні 2019 року тодішнім народним депутатом Бориславом Розенблатом записів із буцімто голосом Артема Ситника, на яких керівник Антикорупційного бюро розповідав, що допомагав Клінтон відшукати компромат про тодішнього очільника штабу Трампа політтехнолога Пола Манафорта.