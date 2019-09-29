Глава США Дональд Трамп. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n127441-tramp-iskal-dokazatelstva-vmeshatelstva-ukrainy-v-vybory-v-ssha-the-new-york-times.html

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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, и его личный адвокат Руди Джулиани пытались искать доказательства вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.

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Президент был склонен искать доказательства того, что вмешательство связано с Украиной и враждебными к нему силами. Трамп даже зациклился на теории заговора и считал, что электронные письма с почты Хиллари Клинтон исчезли не случайно. Об этом говорится в статье The New York Times, 29 сентября сообщает «Европейская правда».

Трампа интересовала деятельность Байденов в Украине и обнародование во время кампании 2016 года компрометирующих материалов о главе предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта. Издание пишет, что Джулиани пытался обвинить Байдена в неправомерной деятельности, тогда как он и его коллеги, которые работали с ним в Украине, преследовали свои личные интересы.

Напомним, на днях личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани пообещал предоставить доказательства якобы незаконного вмешательства Украины в выборы американского президента в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в апреле глава Трамп заявил, что американский генпрокурор Билл Барр исследует информацию о связях между Украиной и его оппонентом на президентских выборах Хиллари Клинтон. Речь шла о публикации в марте 2019 года тогдашним народным депутатом Бориславом Розенблатом записей с якобы голосом Артема Сытника, на которых руководитель Антикоррупционного бюро рассказывал, что помогал Клинтон отыскать компромат про тогдашнего руководителя штаба Трампа политтехнолога Пола Манафорта.