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Буксир Bourbon Rhode затонул в Атлантическом океане. Фото: Известия

Авария судна в Атлантическом океане: в МИД Украины заявили о важном этапе спасательной операции

29 сен 2019, 12:34
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Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины с представителем компании Bourbon планируют коммуникацию с родными украинцев-членов экипажа судна Bourbon Rhode.

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Этот буксир вчера затонул в Атлантическом океане. На борту находилось 14 человек. О сотрудничестве с судовладельцем сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич на собственной странице в Twitter.

С назначенным компанией Bourbon представителем в Украине планируем коммуникацию с родными моряков. Это важный компонент во время спасательной операции. Ждем хороших новостей от спасательного центра, — говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября буксир Bourbon Rhode попал в шторм и подал сигнал о помощи. Из-за сильной непогоды отсеки буксира начало затапливать. Судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас). На борту находилось 14 человек, среди них — 10 украинцев. Поисково-спасательную операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France.

Впоследствии стало известно, что буксир затонул. По состоянию на вчерашний вечер удалось спасти трех членов экипажа, из которых два гражданина Украины. Спасательно-поисковая операция продолжается.

Источник: Ракурс


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