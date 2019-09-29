Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Буксир Bourbon Rhode затонув в Атлантичному океані. Фото: Известия

Аварія судна в Атлантичному океані: у МЗС України заявили про важливий етап рятувальної операції

29 вер 2019, 12:34
999

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України з представником компанії Bourbon планують комунікацію з рідними українців-членів екіпажу судна Bourbon Rhode.

Loading...

Цей буксир вчора затонув в Атлантичному океані. На борту перебувало 14 осіб. Про співпрацю із судновласником повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич на власній сторінці у Twitter.

З призначеним компанією Bourbon представником в Україні плануємо комунікацію з рідними моряків. Це важливий компонент під час рятувальної операції. Чекаємо добрих новин від рятувального центру, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня буксир Bourbon Rhode потрапив у шторм та подав сигнал про допомогу. Через сильну негоду відсіки буксира почало затоплювати. Судно прямувало в Джорджтаун (Гайана) з Канарських островів (Лас-Пальмас). На борту перебувало 14 осіб, серед них — 10 українців. Пошуково-рятувальну операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France.

Згодом стало відомо, що буксир затонув. Станом на вчорашній вечір вдалося врятувати трьох членів екіпажу, з яких двоє є громадянами України. Рятувально-пошукова операція триває.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Аварія судна в Атлантичному океані: у МЗС України заявили про важливий етап рятувальної операції

Міністерство закордонних справ України та представник затонулого в Атлантичному океані судна Bourbon Rhode організовують комунікацію з рідними моряків, які перебували на борту

Новини України
12:34

Офіційні перевізники з’являться на адмінмежі з окупованим Кримом — міністр

Легальні пасажирські перевезення запустять на адміністративній межі з окупованим Російською Федерацією Кримом. Перевізники запрацюють на контрольних пунктах в’їзду-виїзду

Новини України
08:11
Новини партнерів
Загрузка...