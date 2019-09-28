Буксир Bourbon Rhode затонув внаслідок шторму. Фото: tyt.by

https://racurs.ua/ua/n127423-sudno-z-ukrayincyamy-zatonulo-v-atlantychnomu-okeani-troh-osib-vdalosya-vryatuvaty-karta.html

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Буксир Bourbon Rhode, який раніше зник в Атлантичному океані, затонув внаслідок шторму.

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На судні перебували 14 осіб. За попередньою інформацією, серед членів екіпажу — 10 українців. Наразі врятовано трьох членів екіпажу, з яких двоє громадян України. Про це 28 вересня повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич на власній сторінці в Twitter.

За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятовано. Два з них — громадяни України. Рятувальна операція триває, — йдеться у повідомленні.

Дипломат пообіцяв інформувати про важливі події щодо цієї надзвичайної події та додав, що МЗС підтримує зв’язок з представником судновласника і рятувальним центром.

Нагадаємо, 26 вересня буксир BourbonRhode потрапив у шторм та подав сигнал про допомогу. Через сильну негоду відсіки буксира почало затоплювати. Судно прямувало в Джорджтаун (Гайана) з Канарських островів (Лас-Пальмас). На борту перебувало 14 осіб. Пошуково-рятувальну операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France.