ДТП на Черкащині. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n127422-jahlyva-dtp-pid-jashkovom-u-likarni-pomer-odyn-iz-postrajdalyh-foto.html

Ракурс

Дорожньо-транспортна пригода, яка сталася 28 вересня у Черкаській області на трасі Київ-Одеса поблизу Жашкова, забрала життя однієї особи.

Loading...

В лікарні помер один із 11 постраждалих. Правоохоронці готуються відкрити кримінальне провадження за фактом аварії. Про це 28 вересня повідомили УНН із посиланням на прес-службу поліції Черкаської області.

За попередньою інформацією, водій автобуса «Мерседес-спринтер» не впорався з керуванням, що призвело до перекидання автобусу. У салоні цього транспортного засобу перебували водій та 10 пасажирів. Усіх постраждалих доставили до Жашківської центральної районної та Уманської міської лікарень.

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР» повідомило у Facebook, що у 29-річної жінки виявили неповну травматичну ампутацію лівої верхньої кінцівки. Їй зробили термінову операцію в Жашківській центральній районній лікарні.

Жінки 52 та 58 років дістали відкриті черепно-мозкові травми та відкриті переломи. Постраждав й 55-річний чоловік, у якого виявили закриту черепно-мозкову травму, переломи ребер та травми хребта. Інші постраждалі отримали численні забої та садна.

Нагадаємо, сьогодні у Черкаській області сталася серйозна ДТП за участю автобуса і вантажного автомобіля. Внаслідок зіткнення травми отримали 11 осіб.