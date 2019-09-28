У Черкаській області зіткнулися маршрутка і вантажівка, більше 10 людей постраждали. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n127415-u-cherkaskiy-oblasti-zitknulysya-marshrutka-i-vantajivka-bilshe-10-ludey-postrajdaly-foto.html

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У Черкаській області вранці суботи сталася серйозна ДТП за участю автобуса і вантажного автомобіля. В результаті зіткнення травми отримали 11 осіб.

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За даними прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждалі доставлені в центральну районну лікарню.

У той же час в Нацполіції області повідомили про п’ятьох постраждалих. Офіційні коментарі від керівництва регіону поки не надходили.

За уточненими даними поліції, зіткнулися автобус Mercedes-Benz і вантажний автомобіль DAF. Аварія сталася на автодорозі М-05 (Київ — Одеса).

За попередньою версією правоохоронців, водій вантажівки не надав переваги в русі автобусу.

В даний момент в поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що смертельна ДТП на Волині сталася 24 вересня. У селі Годовичи Турійського району зіткнулися легковий автомобіль, пасажирський мікроавтобус і вантажівка, загинули двоє людей.