Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Черкасской области столкнулись маршрутка и грузовик, более 10 человек пострадали. Фото: Главред

В Черкасской области столкнулись маршрутка и грузовик, более 10 человек пострадали (ФОТО)

28 сен 2019, 14:57
999

В Черкасской области утром субботы произошло серьезное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате столкновения травмы получили 11 человек.

Loading...

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие доставлены в центральную районную больницу.

В то же время Нацполиции области сообщили о пяти пострадавших. Официальные комментарии от руководства региона пока не поступали.

По уточненным данным полиции, столкнулись автобус Mercedes-Benz и грузовой автомобиль DAF. Авария произошла на автодороге М-05 (Киев — Одесса).

По предварительной версии правоохранителей, водитель грузовика не предоставил преимущества в движении автобусу.

В Черкасской области столкнулись маршрутка и грузовик, более 10 человек пострадали. Фото: Нацполиция

В данный момент в полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В Черкасской области столкнулись маршрутка и грузовик, более 10 человек пострадали. Фото: Нацполиция

Напомним, что смертельное ДТП на Волыни произошло 24 сентября. В селе Годовичи Турийского района столкнулись легковой автомобиль, пассажирский микроавтобус и грузовик, погибли два человека.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
Новости партнеров
Загрузка...