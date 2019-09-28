В Черкасской области столкнулись маршрутка и грузовик, более 10 человек пострадали. Фото: Главред

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В Черкасской области утром субботы произошло серьезное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате столкновения травмы получили 11 человек.

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По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие доставлены в центральную районную больницу.

В то же время Нацполиции области сообщили о пяти пострадавших. Официальные комментарии от руководства региона пока не поступали.

По уточненным данным полиции, столкнулись автобус Mercedes-Benz и грузовой автомобиль DAF. Авария произошла на автодороге М-05 (Киев — Одесса).

По предварительной версии правоохранителей, водитель грузовика не предоставил преимущества в движении автобусу.

В данный момент в полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что смертельное ДТП на Волыни произошло 24 сентября. В селе Годовичи Турийского района столкнулись легковой автомобиль, пассажирский микроавтобус и грузовик, погибли два человека.