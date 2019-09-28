Податкова міліція в Україні. Фото: ukrpress.info

https://racurs.ua/ua/n127421-kabinet-ministriv-ukrayiny-vidnovyv-povnovajennya-podatkovoyi-miliciyi.html

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Кабінет міністрів України відновив повноваження Податкової міліції Державної фіскальної служби.

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Податкова міліція при ДПС діятиме тимчасово до утворення нового органу — Служби фінансових розслідувань, яка розслідуватиме фінансові злочини. Про це йдеться у постанові КМУ № 846, яка опублікована на веб-сторінці уряду.

Прийнятою постановою передбачено виняток Державної податкової служби функцій з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та з інших питань, — зазначається в повідомленні.

В уряді додали, що ці функції продовжить здійснювати Державна фіскальна служба, що припиняється у зв’язку з реорганізацією, до завершення здійснення заходів зі створення нового органу щодо фінансових злочинів.

Крім того, Фіскальна служба до утворення Бюро фінансових розслідувань має повний доступ до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладені на Державну податкову службу та Державну митну службу.

Нагадаємо, на початку вересня очільник Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що Податкової міліції не буде в ДПС. За його словами, наразі є пріоритетним ухвалення законопроекту про Службу фінансових розслідувань (СФР). Посадовець також повідомив, що нинішній штат податкової міліції складає 5 тис. осіб. Яким буде її кількість після реформи — наразі не відомо.