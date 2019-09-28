Налоговая милиция в Украине. Фото: ukrpress.info

https://racurs.ua/n127421-kabinet-ministrov-ukrainy-vosstanovil-polnomochiya-nalogovoy-milicii.html

Ракурс

Кабинет министров Украины возобновил полномочия Налоговой милиции Государственной фискальной службы.

Loading...

Налоговая милиция при ГФС будет действовать временно до образования нового органа — Службы финансовых расследований, которая будет расследовать финансовые преступления. Об этом говорится в постановлении КМУ № 846, которое опубликовано на веб-странице правительства.

Принятым постановлением предусмотрено исключение Государственной налоговой службы функций по реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, законодательства по вопросам уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и по другим вопросам, — отмечается в сообщении.

В правительстве добавили, что эти функции продолжит осуществлять Государственная фискальная служба, что прекратит работу в связи с реорганизацией, до завершения осуществления мероприятий по созданию нового органа касательно финансовых преступлений.

Кроме того, Фискальная служба до образования Бюро финансовых расследований, имеет полный доступ к Государственному реестру физических лиц — плательщиков налогов и других реестров, банков и баз данных, ведение которых возложены на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

Напомним, в начале сентября глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что Налоговой милиции не будет в ГНС. По его словам, сейчас является приоритетным принятие законопроекта «О Службе финансовых расследований» (СФР). Чиновник также сообщил, что нынешний штат налоговой милиции составляет 5 тыс. лиц. Каким будет ее количество после реформы — пока не известно.