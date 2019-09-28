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Буксир Bourbon Rhode с украинцами на борту исчез после шторма. Фото: Морские новости

В Атлантическом океане пропало судно с гражданами Украины на борту

28 сен 2019, 17:18
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В Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode с гражданами Украины на борту.

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Поисково-спасательную операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC). Об этом 28 сентября сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в комментарии «Украинской правде».

В Атлантическом 26 сентября океане на расстоянии около 1 тыс. 200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины, — заявил Кирилич.

В дипломатическом ведомстве отметили, что департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

Как сообщил портал Seafarersjournal, сигнал о помощи с буксира Bourbon Rhode поступил в районе Кабо-Верде. Судно, которое ходит под флагом Люксембурга, направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас) и попало в циклон.

Из-за шторма отсеки буксира начало затапливать. На борту судна находится 14 членов экипажа. Последняя информация свидетельствует, что буксир двигался со сниженной скоростью в северо-западном направлении.

Напомним, 26 сентября российский траулер «Бухта Наездник» частично затонул у норвежского города Тромсе. Практически за сутки до этого на судне начался пожар, после чего оно перевернулось.


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