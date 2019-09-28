Буксир Bourbon Rhode з українцями на борту зник після шторму. Фото: Морские новости

https://racurs.ua/ua/n127420-v-atlantychnomu-okeani-znyklo-sudno-z-gromadyanamy-ukrayiny-na-bortu.html

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В Атлантичному океані внаслідок шторму зникло судно Bourbon Rhode з громадянами України на борту.

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Пошуково-рятувальну операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC). Про це 28 вересня повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у коментарі «Українській правді».

В Атлантичному океані 26 вересня на відстані близько 1 тис. 200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) внаслідок шторму зникло судно Bourbon Rhode, серед членів екіпажу якого були громадяни України, — заявив Кирилич.

У дипломатичному відомстві зазначили, що департамент консульської служби підтримує оперативний зв’язок з представником судновласника та регіональним центром MRCC. Консул України у Франції встановив зв’язок з офісом компанії судновласника.

Як повідомив портал Seafarersjournal, сигнал про допомогу з буксира BourbonRhode надійшов у районі Кабо-Верде. Судно, яке ходить під прапором Люксембурга, прямувало в Джорджтаун (Гайана) з Канарських островів (Лас-Пальмас) та потрапило в циклон.

Через шторм відсіки буксира почало затоплювати. На борту судна перебуває 14 членів екіпажу. Остання інформація свідчить, що буксир рухався зі зниженою швидкістю в північно-західному напрямку.

Нагадаємо, 26 вересня російський траулер «Бухта Наездник» частково затонув біля норвезького міста Тромсе. Практично за добу до цього на судні почалася пожежа, після чого воно перекинулося.