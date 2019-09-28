Генерал-полковник СБУ Павло Демчина. Фото: ua.news

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Володимир Зеленський, президент України, звільнив Павла Демчину з військової служби в запас Служби безпеки України.

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Раніше Демчина на посаді першого заступника голови СБУ став фігурантом скандалу щодо невідповідності задекларованих доходів та майна. Текст президентського указу № 719/2019 від 28 вересня оприлюднено на веб-сторінці глави держави.

Звільнити генерал-полковника Демчину Павла Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу, — йдеться в тексті указу.

У 2017 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла дані до ЄРДР за фактом можливого незаконного збагачення першого заступника голови СБУ Павла Демчини (ст. 368−2 Кримінального кодексу України). Підставою для відкриття кримінального провадження стали матеріали журналістських розслідувань.

У вересні 2018 року детективи НАБУ підготували повідомлення про підозру Демчині у незаконному збагаченні. Слідчі вважали, що високопосадовець спецслужби в період з 26 липня 2015 року по 31 грудня 2016 року, не маючи попередньо отриманих доходів, які б дозволяли йому в подальшому заощадити грошові кошти для набуття активів у значному розмірі, придбав та забезпечив реєстрацію на членів своєї сім’ї активів (земельні ділянки, елітні авто та квартиру) на загальну суму щонайменше 3,76 млн грн. При цьому не була підтверджено доказами законність підстав набуття цих ділянок.

Нагадаємо, у травні Павло Демчина подав у відставку. П’ятий президент України Петро Порошенко в липні 2016 року призначив Демчину першим заступником голови СБУ. Свого часу Демчина також був начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Генерал-майором він став у березні 2016 року, звання генерал-лейтенанта отримав у серпні 2017 року.