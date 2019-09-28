Смертельна ДТП в Броварах. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n127418-sud-areshtuvav-policeyskogo-yakyy-vchynyv-smertelnu-dtp-v-brovarah.html

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Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід поліцейському взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області.

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Зловмисника, який на шаленій швидкості трьох осіб у Броварах, взято під варту строком на два місяці. Право внесення застави не передбачене. Про це 28 вересня повідомляє «112 Україна».

Раніше порушнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 26 вересня у Броварах Київської області співробітник поліції охорони врізався у зупинку громадського транспорту. Попередньо встановлено, що поліцейський перебував за кермом у нетверезому стані.

Жінка, яка чекала транспорт, загинула на місці, її чоловік та велосипедист отримали тілесні ушкодження різного ступеню.