Смертельное ДТП в Броварах. Фото: ГБР

https://racurs.ua/n127418-sud-arestoval-policeyskogo-sovershivshego-smertelnoe-dtp-v-brovarah.html

Ракурс

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области.

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Злоумышленник, который на бешеной скорости трех человек в Броварах, взят под стражу сроком на два месяца. Право внесения залога не предусмотрено. Об этом 28 сентября сообщает «112 Украина».

Ранее нарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 26 сентября в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны врезался в остановку общественного транспорта. Предварительно установлено, что полицейский находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Женщина, которая ждала транспорт, погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.