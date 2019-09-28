Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n127417-pogoda-v-ukraine-na-29-sentyabrya-sinoptiki-sprognozirovali-osadki-v-bolshinstve-oblastey-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 29 сентября ожидается дождливая в части северных, восточных и центральных областях.

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Ветер ожидается западный и южный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью от 7° тепла, в восточных областях до 15° выше нуля в южных регионах. Днем прогнозируют 17−24 тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 29 сентября ожидается дождливая. Температура воздуха ночью 10−12°, днем 17−19° тепла.

Во Львове завтра существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью 10−12° тепла, днем 19−21° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха 13−15° тепла, а днем 22−24° выше нуля.

В Днепре в воскресенье существенные осадки в виде дождя ожидаются днем. Ночью температура воздуха от 10−12 тепла, днем 17−19° выше нуля.

В Харькове в завтрашний выходной дожди только днем. Ночью температура воздуха 9−11° тепла, днем 15−17° выше нуля.

В Карпатах 29 сентября без существенных осадков. Температура воздуха ночью 9−12° тепла, днем 19−22° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 29 сентября ожидается довольно беспокойная. В течение дня прогнозируют небольшие возмущения, слабая магнитная буря ожидается ночью.

Напомним, 28 сентября синоптики прогнозировали в Украине осадки. Дождь обещали в западных и северных регионах. Днем температуру воздуха прогнозировали от 16° до 22° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.