Александр Усик. Фото: Usyk в Facebook

https://racurs.ua/n127416-aleksandr-usik-priznan-luchshim-bokserom-goda-v-velikobritanii-foto-video.html

Ракурс

Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, признан лучшим иностранным боксером года в Великобритании.

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Награды украинский спортсмен удостоился от Британского боксерского совета. Лучшим же боксером в Великобритании стал Каллум Смит, который нокаутировал Хассана Н’Дама Н’Жикама. Об этом сообщает matchroomboxing в Instagram.

Как известно, Усик в последнем поединке в ноябре 2018 года отправил в нокаут британца Тони Белью в Манчестере. Тогда украинец защитил звание абсолютного чемпиона мира.

На днях украинский боксер опубликовал на собственной странице в Facebook видео с тренировок. Александр Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе с непобедимым голландским боксером Тайроном Спонгом. Поединок запланирован на 12 октября. Кроме того, в июне этого года Всемирная боксерская организация (WBO) назвала Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, украинский боксер Александр Усик остался без чемпионских поясов в тяжелом весе, поскольку заявил о переходе в супертяжелый вес. От последнего пояса IBF отказался 15 июня.