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Ракурс
Александр Усик. Фото: Usyk в Facebook

Александр Усик признан лучшим боксером года в Великобритании (ФОТО, ВИДЕО)

28 сен 2019, 15:14
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Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, признан лучшим иностранным боксером года в Великобритании.

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Награды украинский спортсмен удостоился от Британского боксерского совета. Лучшим же боксером в Великобритании стал Каллум Смит, который нокаутировал Хассана Н’Дама Н’Жикама. Об этом сообщает matchroomboxing в Instagram.

Как известно, Усик в последнем поединке в ноябре 2018 года отправил в нокаут британца Тони Белью в Манчестере. Тогда украинец защитил звание абсолютного чемпиона мира.

На днях украинский боксер опубликовал на собственной странице в Facebook видео с тренировок. Александр Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе с непобедимым голландским боксером Тайроном Спонгом. Поединок запланирован на 12 октября. Кроме того, в июне этого года Всемирная боксерская организация (WBO) назвала Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, украинский боксер Александр Усик остался без чемпионских поясов в тяжелом весе, поскольку заявил о переходе в супертяжелый вес. От последнего пояса IBF отказался 15 июня.

Источник: Ракурс


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