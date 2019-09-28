Олександр Усик. Фото: Usyk у Facebook

https://racurs.ua/ua/n127416-oleksandr-usyk-vyznanyy-kraschym-bokserom-roku-u-velykiy-brytaniyi-foto-video.html

Ракурс

Олександр Усик, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, визнаний кращим іноземним боксером року у Великій Британії.

Loading...

Нагороди український спортсмен удостоївся від Британської боксерської ради. Кращим же боксером у Великій Британії став Каллум Сміт, який нокаутував Хассана Н’Дама Н’Жикама. Про це повідомляє matchroomboxing в Instagram.

Як відомо, Усик в останньому поєдинку в листопаді 2018 року відправив у нокаут британця Тоні Белью в Манчестері. Тоді українець захистив звання абсолютного чемпіона світу.

Днями український боксер опублікував на власній сторінці у Facebook відео з тренувань. Олександр Усик проведе свій дебютний бій у надважкій вазі з непереможним голландським боксером Тайроном Спонгом. Поєдинок заплановано на 12 жовтня. Крім того, в червні цього року Всесвітня боксерська організація (WBO) назвала Усика обов’язковим претендентом на титул чемпіона світу в надважкій вазі.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик залишився без чемпіонських поясів у важкій вазі, оскільки заявив про перехід у надважку вагу. Від останнього поясу IBF відмовився 15 червня.