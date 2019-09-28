Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 29 вересня очікується дощова в частині північних, східних та центральних областях.

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Вітер очікується західний та південний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі від 7° тепла в східних областях до 15° вище нуля в південних регіонах. Вдень прогнозують 17−24 тепла. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 29 вересня очікується дощова. Температура повітря вночі 10−12°, вдень 17−19° тепла.

У Львові завтра істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі 10−12° тепла, вдень 19−21° тепла.

В Одесі найближчої доби істотних опадів не передбачається. Вночі температура повітря 13−15° тепла, а вдень 22−24° вище нуля.

У Дніпрі в неділю істотні опади у виді дощу очікуються вдень. Вночі температура повітря від 10−12 тепла, вдень 17−19° вище нуля.

У Харкові в завтрашній вихідний дощитиме лише вдень. Вночі температура повітря 9−11° тепла, вдень 15−17° вище нуля.

У Карпатах 29 вересня без істотних опадів. Температура повітря вночі 9−12° тепла, вдень 19−22° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 29 вересня очікується доволі неспокійна. Впродовж дня прогнозують невеликі збурення, слабка магнітна буря очікується вночі.

Нагадаємо, 28 вересня синоптики прогнозували в Україні опади. Дощ обіцяли у західних та північних регіонах. Вдень температуру повітря прогнозували від 16° до 22° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.