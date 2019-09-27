На заході України завтра дощитиме

https://racurs.ua/ua/n127395-pogoda-v-ukrayini-28-veresnya-na-zahodi-ta-pivnochi-doschytyme-karta.html

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Погода в Україні 28 вересня буде дощовою здебільшого в західних та північних регіонах.

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Температура повітря вночі становитиме 4−12°, вдень — 16−22°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 28 вересня буде дощовою вдень, вночі опади не очікуються. Вночі стовпчики термометрів покажуть 7−9°, вдень — 14−16°.

У Львові протягом наступної доби дощитиме. Температура повітря вночі становитиме 10−12°, вдень — 18−20°.

В Одесі синоптики опадів не прогнозують, хмарно з проясненнями. Вночі температура опуститься до 10−12°, вдень підніметься до 20−22°.

У Дніпрі опади також не очікуються, хмарно з проясненнями. Вночі термометри покажуть 8−10°, вдень — 18−20°.

У Харкові 28 вересня метеорологи опадів не обіцяють. Температура вночі становитиме 8−10°, вдень — 17−19°.

На Закарпатті ніч мине без істотних опадів, вдень — дощ. Вночі — 10−12°, вдень — 17−19°.

Геомагнітний стан в Києві 28 вересня буде неспокійним — у першій половині доби очікується помірна магнітна буря.

Нагадаємо, у ці вихідні очікуються складні погодні умови у поєднанні з магнітними бурями.