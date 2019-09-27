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Ракурс
В Україні цими вихідними очікуються магнітні бурі, фото — Слово і діло

Магнітні бурі накриють Україну у вихідні (ІНФОГРАФІКА)

27 вер 2019, 17:00
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У вихідні в Україні очікуються складні погодні умови у поєднанні з магнітними бурями. Людям, які страждають захворюваннями судин або мають проблеми з серцем, варто поберегтися.

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Синоптики обіцяють, що магнітні бурі будуть відчуватися по всій території країни. Рівень сили магнітної бурі — G2, повідомляє Gismeteo.

Буря обрушиться на Україну протягом доби і залишиться на її території до вечора неділі. До вечора суботи рівень плавно перейде в G3, а остаточно буря ослабне до понеділка. Найбільш чутливі люди відчули на собі вплив цієї бурі ще учора увечері.

В Україні цими вихідними очікуються магнітні бурі, скріншот Gismeteo

Серед проявів нездужань, пов’язаних з магнітними бурями — сонливість і головний біль, порушення нічного сну і відсутність апетиту, різкі зміни в настрої протягом дня. Також метеочутливих українців можуть мучити різні страхи, нерідко з’являється почуття безпричинного занепокоєння.

Спеціалісти дають низку порад у випадку, якщо ви опинилися в полоні у магнітної бурі. Важливо не впадати в паніку і не вживати ніяких спонтанних рішень, а робити все спокійно і розмірено. Чай з мелісою або м’ятою, приглушене світло, приємна музика — і магнітна буря вже не така й страшна.

Джерело: Ракурс


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