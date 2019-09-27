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Ракурс
В Украине ожидаются магнитные бури, фото — Слово и дело

Магнитные бури накроют Украину в выходные (ИНФОГРАФИКА)

27 сен 2019, 17:00
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В выходные в Украине ожидаются сложные погодные условия в сочетании с магнитными бурями. Людям, страдающим заболеваниями сосудов или имеющим проблемы с сердцем, стоит поберечься.

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Синоптики обещают, что магнитные бури будут ощущаться по всей территории страны. Уровень силы магнитной бури — G2, сообщает Gismeteo.

Буря обрушится на Украину в течение суток и останется на ее территории до вечера воскресенья. К вечеру субботы уровень плавно перейдет в G3, а окончательно буря ослабнет до понедельника. Наиболее чувствительные люди ощутили на себе влияние этой бури еще вчера вечером.

В Украине ожидаются магнитные бури, скріншот Gismeteo

Среди проявлений недомоганий, связанных с магнитными бурями — сонливость и головная боль, нарушение ночного сна и отсутствие аппетита, резкие перемены в настроении в течение дня. Также метеочувствительных украинцев могут мучить различные страхи, нередко появляется чувство беспричинного беспокойства.

Специалисты дают ряд советов в случае, если вы оказались в плену у магнитной бури. Важно не впадать в панику и не предпринимать никаких спонтанных решений, а делать все спокойно и размеренно. Чай с мелиссой или мятой, приглушенный свет, приятная музыка — и магнитная буря уже не так страшна.

Источник: Ракурс


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