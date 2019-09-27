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Во время презентации, фото: YouTube
Правительство представляет бренд цифровой Украины (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n127391-nachalas-prezentaciya-ministerstva-cifrovoy-transformacii-ukrainy-i-brenda-cifrovogo-gosudarstva.htmlРакурс
В Киеве, где происходит V Форум IT-директоров органов власти «Доверие в цифровом обществе», началась презентация Министерства цифровой трансформации Украины.
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Спикерами этого мероприятия являются вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, владелец маркетингового агентства Fedoriv Marketing Agency Андрей Федорив, бренд-лидер этой компании Валентин Панюта, также дизайн-директор, соучредитель spiilka design büro Владимир Смирнов.
Кроме того, на мероприятие приглашены президент Украины Владимир Зеленский и другие члены Кабмина.
Федоров расскажет о задачах и планах нового министерства и о плане преобразования государственных услуг в удобный для граждан сервис, доступ к которому можно получить с помощью смартфона.
Также во время мероприятия будет представлен бренд цифровогогосударства.
Напомним, несколько месяцев назад тогда еще советник Зеленского Федоров рассказал о преимуществах проекта «Государство в смартфоне».
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