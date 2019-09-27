Під час презентації, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n127391-rozpochalasya-prezentaciya-ministerstva-cyfrovoyi-transformaciyi-ukrayiny-ta-brenda-cyfrovoyi.html

Ракурс

У Києві, де відбувається V Форум IT-директорів органів влади «Довіра в цифровому суспільстві», розпочалася презентація Міністерства цифрової трансформації України.

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Спікерами цього заходу є віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, власник маркетингового агентства Fedoriv Marketing Agency Андрій Федорів, бренд-лідер цієї компанії Валентин Панюта, також дизайн-директор, співзасновник spiilka design büro Володимир Смірнов.

Крім того, на захід запрошені президент України Володмир Зеленський та інші члени Кабміну.

Федоров розповість про задачі та плани нового міністерства та про план перетворення державних послуг на зручний для громадян сервіс, доступ до якого можна отримати за допомогою смартфону.

Також під час заходу буде представлений бренд цифрової держави.

Нагадаємо, кілька місяців тому тоді ще радник Зеленського Федоров розповів про переваги проекту «Держава в смартфоні».