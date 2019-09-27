Погода в Украине 28 сентября: на западе и севере ожидаются дожди (КАРТА)https://racurs.ua/n127395-pogoda-v-ukraine-28-sentyabrya-na-zapade-i-severe-ojidautsya-dojdi-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 28 сентября будут дождливой основном в западных и северных регионах.
Температура воздуха ночью составит 4−12°, днем - 16−22°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве 28 сентября будет дождливой днем, ночью осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров покажут 7−9°, днем - 14−16°.
Во Львове в течение следующих суток будет идти дождь. Температура воздуха ночью составит 10 -12°, днем - 18−20°.
В Одессе синоптики осадки не прогнозируют, облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до 10−12°, днем поднимется до 20−22°.
В Днепре осадки также не ожидаются, облачно с прояснениями. Ночью градусники покажут 8−10°, днем - 18−20°.
В Харькове 28 сентября метеорологи осадков не обещают. Температура ночью составит 8−10°, днем - 17−19°.
На Закарпатье ночь пройдет без осадков, днем - ожидается дождь. Ночью — 10−12°, днем - 17−19°.
Геомагнитная обстановка в Киеве 28 сентября будет неспокойной — в первой половине суток ожидается умеренная магнитная буря.
Напомним, в эти выходные ожидаются сложные погодные условия в сочетании с магнитными бурями.