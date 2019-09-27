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На западе Украины завтра пройдут дожди

Погода в Украине 28 сентября: на западе и севере ожидаются дожди (КАРТА)

27 сен 2019, 18:04
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Погода в Украине 28 сентября будут дождливой основном в западных и северных регионах.

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Температура воздуха ночью составит 4−12°, днем ​​- 16−22°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 28 сентября будет дождливой днем, ночью осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров покажут 7−9°, днем ​​- 14−16°.

Во Львове в течение следующих суток будет идти дождь. Температура воздуха ночью составит 10 -12°, днем ​​- 18−20°.

В Одессе синоптики осадки не прогнозируют, облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до 10−12°, днем ​​поднимется до 20−22°.

В Днепре осадки также не ожидаются, облачно с прояснениями. Ночью градусники покажут 8−10°, днем ​​- 18−20°.

В Харькове 28 сентября метеорологи осадков не обещают. Температура ночью составит 8−10°, днем ​​- 17−19°.

На Закарпатье ночь пройдет без осадков, днем ​​- ожидается дождь. Ночью — 10−12°, днем ​​- 17−19°.

Погода в Украине 28 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 28 сентября будет неспокойной — в первой половине суток ожидается умеренная магнитная буря.

Геомагнитная обстановка в Киеве 28 сентября. Фото: gismeteo

Напомним, в эти выходные ожидаются сложные погодные условия в сочетании с магнитными бурями.

Источник: Ракурс


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