Государство в смартфоне: министр цифровой трансформации рассказал о диджитализации Украины, фото — Главком

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Ракурс

Все услуги в одном окне — такой замысел разработчиков проекта «Государство в смартфоне». О главных его особенностях сообщил в Фейсбук Андрей Федорив, владелец международного креативного агентства Fedoriv.

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В частности, один из разработчиков рассказал, что приложение и сайт призваны упростить гражданам и представителям бизнеса любое взаимодействие с государством.

Название «Действие» — красноречивое, оно о том, что система будет работать на людей, считает Федорив. Он также рассказал о сроках введения проекта — первые сервисы заработают уже в ближайшие месяцы.

Перевод процессов в электронную плоскость — не только признак времени. Это довольно конкретные вещи — такие, как почти мгновенное получение справки или разрешения исполнительного органа, — рассказал Федорив.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации проекта рассказал, что «в работе еще почти 90 различных замыслов, но по состоянию на сейчас их разработка зависит от предоставленной поддержки со стороны бизнеса и других участников процесса».

Стать тестировщиком бета-версии или следить за новостями проекта можно на сайте plan.diia.gov.ua. Финансирование разработки осуществляется за счет международных доноров.

Ранее «Ракурс» писал о первом «выходе в свет» министерства цифровой трансформации — это произошло на V Форуме IT-директоров