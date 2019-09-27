Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
НАБУ не проводит расследование относительно Хантера Байдена, фото: «Цензор.нет»

Украинский скандал в США: НАБУ отрицает проведение расследования относительно сына Байдена

27 сен 2019, 17:26
999

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не осуществляет расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США времен Барака Обамы Джо Байдена.

Loading...

Об этом утверждается в сообщении, опубликованном пресс-службой НАБУ на официальной странице ведомства в социальной сети Фейсбук.

В НАБУ подтверждают, что действительно проводят расследование в отношении частной газовой компании Burisma Limited, членом правления которой был Хантер Байден.

Однако, отмечают в ведомстве, это расследование касается периода с 2010 по 2012 годы, когда Burisma Limited принадлежала бывшему министру экологии Николаю Злочевскому, в то время как Байден вошел в состав правления компании в мае 2014 года.

Проверка деятельности членов правления частных субъектов хозяйствования в периоды, которые не имеют отношения к охватываемому периоду возможного совершения уголовного преступления, не является задачей НАБУ, — отмечают в ведомстве.

Напомним, в США продолжается скандал, связанный с телефонным разговором президента этой страны Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Недавно была обнародована стенограмма этого разговора, в котором, как считают оппоненты Трампа, он давил на Зеленского с целью побудить последнего способствовать проведению расследования о деятельности Байдена в Украине.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Все услуги в одном окне: министр цифровой трансформации презентовал «Государство в смартфоне» (ВИДЕО)

Украинцам представили проект «Государство в смартфоне», это сделал министр цифровой трансформации Михаил Федорив. В составе проекта — портал и приложение «Действие»

Новости Украины
17:43

Украинский скандал в США: НАБУ отрицает проведение расследования относительно сына Байдена

НАБУ заявляет, что не осуществляет расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена, который в 2014 году вошел в состав правления частной газовой компании Burisma Limited

Новости Украины
17:26

Данилюк написал заявление: у Зеленского сообщили о возможной отставке главы СНБО

В Офисе президента прокомментировали информацию об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он написал заявление, которое рассмотрят после возвращения Зеленского из США

Новости Украины
13:35
Новости партнеров
Загрузка...