Украинский скандал в США: НАБУ отрицает проведение расследования относительно сына Байдена

НАБУ не проводит расследование относительно Хантера Байдена, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n127393-ukrainskiy-skandal-v-ssha-nabu-otricaet-provedenie-rassledovaniya-otnositelno-syna-baydena.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не осуществляет расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США времен Барака Обамы Джо Байдена.

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Об этом утверждается в сообщении, опубликованном пресс-службой НАБУ на официальной странице ведомства в социальной сети Фейсбук.

В НАБУ подтверждают, что действительно проводят расследование в отношении частной газовой компании Burisma Limited, членом правления которой был Хантер Байден.

Однако, отмечают в ведомстве, это расследование касается периода с 2010 по 2012 годы, когда Burisma Limited принадлежала бывшему министру экологии Николаю Злочевскому, в то время как Байден вошел в состав правления компании в мае 2014 года.

Проверка деятельности членов правления частных субъектов хозяйствования в периоды, которые не имеют отношения к охватываемому периоду возможного совершения уголовного преступления, не является задачей НАБУ, — отмечают в ведомстве.

Напомним, в США продолжается скандал, связанный с телефонным разговором президента этой страны Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Недавно была обнародована стенограмма этого разговора, в котором, как считают оппоненты Трампа, он давил на Зеленского с целью побудить последнего способствовать проведению расследования о деятельности Байдена в Украине.