Український скандал у США: НАБУ спростовує проведення розслідування щодо сина Байдена

НАБУ не проводить розслідування щодо Хантера Байдена, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n127393-ukrayinskyy-skandal-u-ssha-nabu-sprostovuie-provedennya-rozsliduvannya-schodo-syna-baydena.html

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Національне антикорупційне бюро Україн (НАБУ) не здійснює розслідування щодо Хантера Байдена — сина колишнього віце-президента США часів Барака Обами Джо Байдена.

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Про це стверджується в повідомленні, опублікованому прес-службою НАБУ на офіційній сторінці відомства у соціальній мережі Фейсбук.

У НАБУ підтверджують, що дійсно проводять розслідування стосовно приватної газової компанії Burisma Limited, членом правління котрої був Хантер Байден.

Однак, наголошують у відомстві, це розслідування стосується періоду з 2010 по 2012 роки, коли Burisma Limited належала колишньому міністру екології Миколі Злочевському, в той час як Байден увійшов до складу правління компанії у травні 2014 року.

Перевірка діяльності членів правління приватних суб'єктів господарювання у періоди, які не мають відношення до охоплюваного періоду можливого вчинення кримінального правопорушення, не є завданням НАБУ, — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, у США триває скандал, пов’язаний із телефонною розмовою президента цієї країни Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським. Нещодавно було оприлюднено стенограму цієї розмови, у котрій, як вважають опоненти Трампа, він тиснув на Зеленського з метою спонукати останнього сприяти проведенню розслідування щодо діяльності Байдена в Україні.