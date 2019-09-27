Держава у смартфоні: міністр цифрової трансформації розповів про діджиталізацію України, фото — Главком

https://racurs.ua/ua/n127394-vsi-poslugy-v-odnomu-vikni-ministr-cyfrovoyi-transformaciyi-prezentuvav-derjavu-u-smartfoni.html

Ракурс

Всі послуги в одному вікні — такий задум розробників проекту «Держава у смартфоні». Про головні його особливості повідомив у Фейсбук Андрій Федорів, власник міжнародного креативного агентства Fedoriv.

Loading...

Зокрема, один з розробників розповів, що додаток та сайт мають на меті спростити громадянам та представникам бізнесу будь-яку взаємодію з державою. Назва «Дія» — промовиста, вона про те, що система буде працювати на людей. Також Федорів розповів про строки запровадження проекту — перші сервіси запрацюють вже у найближчі місяці.

Переведення процесів у електронну площину — не лише ознака часу. Це доволі конкретні речі — такі, як майже миттєве отримання довідки чи дозволу з виконавчого органу, — розповів Федорів.

Міністр цифрової трансформації під час презентації проекту розповів, що «у роботі є ще майже 90 різних задумів, але станом на зараз їх розробка залежить від наданої підтримки з боку бізнесу та інших учасників процесу».

Стати тестувальником бета-версії або стежити за новинами проекту можна на сайті plan.diia.gov.ua. Фінансування розробки здійснюється за рахунок міжнародних донорів.

Раніше «Ракурс» писав про перший «вихід у світ» міністерства цифрової трансформації — це сталося на V Форумі IT-директорів.