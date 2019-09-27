ДТП в Броварах. Фото: Нацполиция

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Следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области.

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Этот правоохранитель совершил наезд на остановку общественного транспорта в Броварах. Предварительно установлено, что полицейский находился за рулем в нетрезвом состоянии. От полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба ГБР.

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении правоохранителю о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста.

Напомним, 26 сентября в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны врезался в остановку общественного транспорта. В результате инцидента погибла женщина, а два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.